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Лукашенко подписал закон о приостановке участия Беларуси в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

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  • 29.05.2024, 7:55
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Лукашенко подписал закон о приостановке участия Беларуси в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Документ опубликован сегодня.

Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был опубликован 29 мая на Национальном правовом портале.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в законе от 24 мая.

Этот договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Напомним, в августе 2022 года Чехия, а в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Беларуси. В ответ на это Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии.

Россия приостановила действие ДОВСЕ еще в 2007 году, а в 2023-м денонсировала его. После этого США и их союзники по НАТО приостановили участие в договоре с 7 декабря 2023 года.

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