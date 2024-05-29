«Никто и никогда не наткнется на разбросанные вещи у меня дома» 2 29.05.2024, 8:22

Исповедь белорусских перфекционистов.

Это может напугать вас, но герои статьи на сайте onliner.by не могут иначе. Они делают это изо дня в день годами — и не способны остановиться. В случае Насти даже появление в семье ребенка кардинально не изменило ситуацию — настолько сильной оказалась страсть… к идеальному порядку. Да-да, сегодня будем говорить не про очередную страшную зависимость, а про очень даже полезную в быту привычку. Просим любить и жаловать: бытовые перфекционисты — люди, которым не стыдно принять гостей в любое время дня и ночи. Все вещи у них всегда разложены по местам, а на уборку благодаря грамотному обустройству пространства уходит минимум времени. Давайте узнаем, как им это удается.

«Не могу позволить себе беспорядок в однушке»

Анастасия говорит, что бытовым перфекционистом стала вынужденно, когда переехала из большого родительского дома в однокомнатную квартиру. На площади 33 метра устраивать завалы из вещей — это преступление, считает девушка.

— Несмотря на маленькую квартиру, список увлечений у меня большой: шитье, вышивка, вязание, выпечка хлеба на закваске, игра на пианино. При должном метраже я бы обязательно сделала себе мастерскую, расставила фарфоровых слоников на комоды… Надеюсь, что удастся воплотить все это на даче — там стиль «шкатулка цыганской прабабки» будет вполне уместен. А пока мне приходится стремиться к минимализму.

Вопрос организации пространства особенно остро встал во время беременности. Если раньше все было заточено под увлечения двоих людей, то теперь нужно было настраивать быт втроем. И первое, с чего пришлось начать, — это безжалостное расхламление.

— Надо выбросить все лишнее — прямо оторвать от сердца и руками бросить в мусорку. В моем случае это не касалось предметов для творчества: кто знает, когда пригодится сушеный мох или ажурная бежевая тесемка? — смеется девушка.

Дальше начинается самое интересное — закупка всяких контейнеров и других емкостей для хранения. На это добро Анастасия потратила рублей 500−600, но считает одним из лучших вложений в жизни.

— Хаос должен быть контролируемым. Беспорядок в рамках полки шкафа и в рамках контейнера — это два разных беспорядка, — философски рассуждает Настя. — Нужно задействовать все доступное пространство: использовать навесные полки, контейнеры, цепляющиеся на дверцы, органайзеры в несколько «этажей» и прочие блага китайского легпрома.

В выборе контейнеров Настя теперь профессионал. Вот что она советует:

Перед тем как покупать контейнеры, нужно обязательно измерить ширину и высоту полок. И помнить, что крышки, особенно с защелками, тоже забирают пространство.

Можно немного сэкономить и вместо трех контейнеров поставить на полку два, а вещи класть в образовавшееся между ними пространство.

Прямоугольный контейнер лучше круглого: так используется 100% места.

Прозрачный пластиковый контейнер лучше нарядного матерчатого или картонного. Не верьте тезисам о визуальном шуме. Настя знает, о чем говорит: однажды ей пришлось искать клубок ниток в семи одинаковых картонных коробках.

Есть категории вещей, содержать которые в порядке особенно тяжело. Возьмем документы. Поднимите руки те, кто за минуту сможет выудить из полки аттестат? У Насти же все под контролем. Она разделила документы на три папки: «Здоровье», «Семья (квартира, дача, учеба, работа, «личное»)», «Гарантии и инструкции».

— Для этих документов я отвела отдельный ящик в комоде, где у меня разные папки по категориям. В них я раз в полгода навожу порядок, выбрасывая неактуальное. Инструкции храню только на русском — так они намного тоньше. Важные чеки фотографирую: почему-то они имеют свойство выцветать.

Лекарства у Насти тоже разобраны (и просроченные утилизированы). Все необходимое девушка разделила на пять контейнеров разного назначения: первая помощь, жаропонижающие, лекарства от живота, расходники (пипетки, шприцы и так далее), девайсы типа тонометра и ингалятора. Некоторые препараты, как и положено, хранятся в холодильнике.

— При условии, что я не покупаю фуфломицины, аптечка небольшая. И хранится все в шкафу на верхней полке. Достается сложновато, поэтому я всегда задаюсь вопросом: а так ли мне плохо?

Переходим к холодильнику, в котором у Насти, естественно, все разложено по контейнерам. Выставлять поближе девушка старается те продукты, срок годности которых подходит к концу.

— Морозильная камера тоже подлежит обязательной организации. Обычно там у каждого есть стратегический кусок курицы из нулевых и пакет с неопознанным содержимым. Расхламление и использование контейнеров и зип-пакетов здорово спасают ситуацию.

Для сыпучих продуктов Настя купила специальные вращающиеся диспенсеры. Стоили недешево (рублей 60−70 за штуку), но себя полностью оправдывают. Когда тебе нужна крупа, подносишь тарелку и с помощью дозатора насыпаешь нужное количество. Также на кухонных полках у Насти уютно устроились одинаковые стеклянные баночки для продуктов и белые пластиковые контейнеры.

Всю обувь, которая не нужна по сезону, девушка также раскладывает по контейнерам и прячет на верхние полки шкафов. Там же обитают самые разные вещицы для хобби, поскольку в декрете увлечения отодвинуты на второй план. Пианино разобрано и хранится внутри дивана.

— По моим наблюдениям, организовать хранение раз и навсегда пока не удалось. Некая ротация вещей, маленький ребенок, да и просто жизнь вносят свои коррективы. Но вполне можно обойтись генеральным пересмотром шкафов раз в полгода, и это не с нуля, поэтому осуществимо. В этом деле, как и во всем, главное — просто начать.

Настя признается: иногда ей тоже бывает лень класть вещи на свои места, она это делает «усилием воли». Зато, когда на поверхностях нет ничего лишнего, уборка перестает быть трудозатратным занятием. Смахнуть пыль с чистой мебели — дело пары минут.

— Раз в три дня у меня влажная уборка, а пылесошу я сейчас каждый день просто потому, что дома маленький ребенок. Кухню убираю каждый раз после готовки: плиту проще сразу протереть, чем потом отмывать. Раковину после каждого мытья посуды протираю сухой тряпкой, чтобы не оставались разводы. Раз в сезон глобально разбираюсь с одеждой и обувью. Детские вещи актуализирую раз в месяц.

Близкие в восторге от такой организации пространства, говорит Настя. В их квартире никогда и ничего не теряется.

— Я среди ночи могу сказать, в какой коробке и на какой полке лежит флешка. Часто помогаю подругам с переездами, плюс у меня не дрожит рука помочь им расхламиться. Вообще, я убеждена, что в маленькой квартире всегда должно быть убрано. Если в трешке брошенная на кресло вещь затеряется, то в однушке она предательски заметна.