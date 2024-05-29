Взрывы в Подмосковье: российская ПВО ударила по своим 1 29.05.2024, 9:08

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Перепутали цели.

Взрывы в Балашихе Московской области в понедельник, 27 мая, были связаны с работой российской ПВО. По сообщению СМИ, военные перепутали «вражеский дрон» с метеорологическим зондом. Есть пострадавшие.

Согласно информации «ВЧК-ОГПУ», после получения запроса спецслужб силы ПВО комплекса «Панцирь-С1» сделали три выстрела по малогабаритному летящему шару. При этом сами военные указали, что целью мог быть обычный метеорологический зонд.

Из-за падения блоков ракет, в микрорайоне Кучино, есть повреждения частных домов и двое пострадавших мужчин.

Во время осмотра российские силовики нашли обломки ракет ПВО, но не обнаружили никаких фрагментов, указывающих на сбитие БПЛА.

Как рассказали изданию пострадавшие, оба находились на улице с детьми и последних чудом не задело: один мужчина был со своими на детской площадке, а тот, что в лесу видел неподалеку подростков.

Россия рассекретила позиции ПВО в Подмосковье

Радио Свобода пишет, что отстрелявший по «дрону» ЗРК «Панцирь» был установлен на вершине законсервированного полигона твердых отходов в Кучине.

Всего журналистам удалось обнаружить позиции систем ПВО на 7 бывших мусорных свалках: в Дубне; Каурцеве; под Рузой; на полигоне Съяново-1; в Торбееве, Хметьеве и Частцах.

Все эти позиции были оборудованы уже после начала российского вторжения в Украину, большинство – после первых атак украинских беспилотников на Москву весной 2023 года. Еще на трех полигонах такие же площадки, предположительно, находятся в процессе строительства.