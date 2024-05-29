закрыть
29 мая 2024, среда, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Байден заставил Си Цзиньпина передумать по поставкам оружия РФ

5
  • 29.05.2024, 9:21
  • 8,694
WP: Байден заставил Си Цзиньпина передумать по поставкам оружия РФ

Президент США позвонил с предупреждением.

В начале полномасштабной войны лидер Китая Си Цзиньпинь был готов оказать России военную помощь, но президент США Джо Байден заставил его передумать.

Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники. По его словам, менее чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако Москва попросила Пекин об оружии.

«Они [китайцы] уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие», - написал Игнейшс.

Неназванные собеседники, знакомые с ситуацией, отметили, что хотя лидера КНР и возмутил звонок американского президента, он решил воздерживаться от прямых поставок оружия России.

В то же время американские официальные лица утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из самых доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов