В Минске учительница не пустила школьника в туалет и тот описался на уроке 23 29.05.2024, 9:55

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Родители возмутились.

Сын читателя «Зеркала» учится в одной из минских школ. Недавно мальчик попытался отпроситься в туалет во время урока, но учительница его не отпустила. Закончилась история не очень хорошо. Имя собеседника изменено для его безопасности

«Учительница ему запретила выходить»

Сын Константина учится в начальной школе. Уроки у него ведет одна учительница. Отец мальчика говорит, что претензии к педагогу были и до случившегося: она могла кричать на детей, выбрасывать из ящичков неаккуратно сложенные вещи.

— В тот день сын дважды просился в туалет во время урока, а учительница ему запретила выходить, — описывает произошедшее собеседник. — Он терпел до последнего, и случилась беда: ребенок описался. Дети смеялись. Но они же не понимают, что хорошо, а что плохо. После этого сын еще несколько часов был в школе, но никто ему даже не помог. А когда попытался обратиться к учительнице, она от него просто отмахнулась: «Я сейчас занята».

По словам Константина, теперь мальчик очень сильно переживает и не хочет ходить в школу. Родители его поддержали и отправили к родственнице, не дожидаясь конца учебного года. А сами попытались решить вопрос с педагогом.

— Жена пожаловалась учительнице. Но она заявила, что ребенок сам виноват, так как не говорил, что хочет в туалет. Хотя мы спрашивали у одноклассников, как все было. Они подтвердили, что сын просился выйти два раза, — рассказывает мужчина. — Думаем писать жалобы, куда только можно. Но школа, конечно, будет валить всю вину на ребенка и покрывать себя.

Что говорят в Министерстве образования?

Как родственница ребенка, которого учительница не пустила в туалет, журналистка позвонила в Министерство образования. В управлении общего среднего образования сразу заявили: подобное поведение учительницы недопустимо.

— В любом случае это неправильно, так не должно быть, — ответила специалистка управления. — Какой бы ребенок ни был шустрый, маленький, непослушный, игнорировать физиологические потребности нельзя. На каком основании его не пустили? Даже если ребенок балуется, шумит, но захотел в туалет — нельзя запрещать. А если эту учительницу так не пустить, например, на совещании, каково ей будет в подобной ситуации? Вы можете прямо так и спросить: «А как бы вы себя чувствовали на месте этого ребенка?» Потому что так нельзя делать никогда. Балуется — дайте другим детям задание и проведите ученика в туалет, проконтролируйте его, найдите решение. Здесь ведь многое зависит от учителя: почему у другого дети не балуются, сидят как положено, поднимают руку, отвечают?

На вопрос, как быть в такой ситуации родителям, сотрудница управления предложила прежде всего попытаться решить инцидент на уровне школы.

— Думаю, надо для начала переговорить с завучем, — посоветовала она. — Может быть, пригласят на беседу и учителя, потому что ситуация, конечно, серьезная. Если не поможет, учитель не признает свою вину, стоит прийти на разговор к директору. Потому что он отвечает за все, что происходит в школе. Но я не знаю, как это воспримут: кто-то нормально отнесется к критике и постарается исправиться, а кто-то потом будет делать все назло вам. Поэтому дальше уже сами смотрите, как строить этот диалог.

Как быть, если разговор с директором не поможет решить ситуацию, специалистка управления Минобразования не уточнила, посоветовав все же для начала попробовать поговорить с руководством школы.