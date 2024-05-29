Жители Минска жалуются на агрессивных ворон 3 29.05.2024, 10:21

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иллюстративное фото

Пернатые атакуют прохожих.

Жители Минска обсуждают в домовых чатах случаи нападения ворон на людей во дворах — пернатые атакуют прохожих и клюют их. Почему птиц стало больше и в чем причина агрессивного поведения, пояснили орнитологи, сообщает «Минск-Новости».

По словам ученых, вороны обладают развитым интеллектом и без причины не будут приближаться к людям.

«Проблема в том, что эти птицы не боятся людей, ведь те создали условия постоянной подкормки, выбрасывая пищевые отходы. Вороны со временем адаптировались к тому, что человек для них не очень большая угроза, поэтому они воспринимают его практически как равного и могут атаковать, — рассказал научный сотрудник лаборатории орнитологии при НАН Беларуси Иван Богданович.

Он добавил, что это дикие создания, они древнее, чем человек, и это их территория.

«Мы пришли на их территорию, мы создаем условия для конфликтных ситуаций: не закрываем мусорные баки, выкидываем излишки еды, которые привлекают животных, а они, в свою очередь, реагируют на угрозы со стороны человека», — уточнил Богданович.

Этот период длится обычно около недели, и в это время лучше всего обходить гнездовой участок стороной: так будет спокойнее и людям, и птицам. Если все же никак нельзя обойти участок, то идти следует только по дорожке, не заходя на траву.