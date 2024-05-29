В России проявилась интересная тенденция с потерями Алексей Копытько

29.05.2024, 10:37

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Неожиданностью стал Ленинградский военный округ.

Продолжаем фиксировать имена российских солдат, которых в самой России признали убитыми или похоронили. По состоянию на 24 мая в списке есть 55 148 имен, по которым есть точные данные.

Также мы немного усовершенствовали поиск, благодаря чему удалось «распределить» по регионам около 300 человек, где были неточности. Еще около 400 точно мертвы, но пока что есть неточности.

Это малая часть подтвержденных безвозвратных потерь. Их общее количество по нашей оценке – около 200 тысяч.

Напоминаю, что Генштаб ВСУ публикует оценку всех потерь – и санитарных, и безвозвратных. Общее количество превышает 500 тысяч бойцов.

Какие тенденции?

В России сохраняется дозированное обнародование информации об убитых. За три месяца – с 26 февраля по сейчас – мы зафиксировали 9 270 убитых. С учетом имен за предыдущие периоды сохраняется динамика «делать публичными около 100 убитых в день". Это позволяет российским властям не сильно пугать наемников и обозначать некое «почитание героев».

Лидеры в абсолютных числах не изменились:

Краснодарский край – 2 721 убитый оккупант,

Башкортостан – 1 987,

Свердловская область – 1 929,

Татарстан – 1 780,

Челябинская область – 1 606,

Пермский край – 1 490,

Самарская область – 1 451,

Бурятия – 1 316,

Московская область – 1 286,

Ростовская область – 1 252.

Столицы, по-прежнему, задействованы минимально.

На что сейчас особо смотрим? Интересует Ленинградский военный округ, ведь именно его части сосредоточены на севере и задействованы в атаке на Харьковскую область.

Прошло еще недостаточно времени, чтобы проявился масштаб проблемы. Пока зафиксировали только всплеск выше среднего в Калининграде – там за неделю обнародовали 12 убитых, а до этого было 1 – 5.

Из того, что видно – наши войска наносят россиянам очень болезненные потери, но проявляться публично они начнут в июне. Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам из Центральной Азии озвучил соотношение потерь 1 к 8. Порядок какой-то такой.

В России выросло количество людей с инвалидностью

Из сопутствующего. В российских пропагандистских СМИ начала чуть активнее появляться информация о количестве раненых. Согласно официальной статистике, в течение 2023 года количество россиян с инвалидностью в очереди на получение кресел колесных выросло более чем на 82 тысячи. Это и в абсолютных, и в относительных числах – рекорд.

Всего за 2023 год очередь россиян, нуждающихся в различных средствах реабилитации (кресла колесные, протезы, специальная одежда), выросла на 137 тысяч. Я не до конца понимаю структуру этих цифр, там, наверное, есть пересечения, а также инвалидность, не связанная с войной. Можно говорить о темпе прироста за год – в 6 раз по сравнению с периодом до 2022 года. Навскидку порядок – около 100 тысяч человек с тяжелыми ранениями за год по статистике, которую дают сами россияне.

Объем поступления западной помощи постепенно растет, потерь у россиян будет больше.

Алексей Копытько, «Фейсбук»