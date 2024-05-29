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Белоруска выиграла у знатоков клуба «Что? Где Когда?» 100 тысяч российских рублей

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  • 29.05.2024, 10:57
  • 1,448
Белоруска выиграла у знатоков клуба «Что? Где Когда?» 100 тысяч российских рублей

Что за вопрос она задала?

Знатоки «Что? Где Когда?» не ответили на вопрос белоруски о части машины. В итоге во второй игре летней серии 2024 года команда Константина Рудера потерпела поражение от телезрителей со счетом 3:6.

В пятом раунде выпал вопрос Евгении Рыбак из Гродно.

«Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих, на предметах, один из которых находится у нас за кулисами. Что там?»

Знаток Александра Золотова ответила:

«Мы предположим, что за кулисами книга. И англичане говорят, что «не экономить то, что отделяет от земли» не в физическом смысле, а в метафорическом».

Ведущий озвучил правильный ответ:

«Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли: на обуви, на матрасе и на колесе, на автомобильных шинах».

Телезрительница получила 100 000 российских рублей.

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