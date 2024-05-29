«Неужели в 21-м веке такое возможно!» 1 29.05.2024, 11:04

2,210

Белоруска рассказала о пустых полках в известном магазине.

Магазины сети «Остров чистоты и вкуса» в Беларуси то приостанавливают работу, то возобновляют. Читательница сайта Charter97.org пишет о нестабильной работе этого дискаунтера:

— «Бумаги туалетной в продаже нет!» Хотелось бы мне прочитать эти слова про 80-е, когда ничего не было! Нет, эта фраза попалось мне сегодня на дверях магазина «Остров чистоты».

Увидела объявление, захотелось зайти и взглянуть, неужели в 21-м веке такое возможно. За это время подумала, что, может, это такие рекламные уловки, чтобы завлечь клиента. Зашла — пустые полки! Не то что малое разнообразие, нет ничего.

Зашла в отдел с вином. А там та же история! У продавщиц спрашиваю: «А где же вино делось?» Отвечают, что выпили У нас в районе, пожалуй, одни гурманы — подавай им вино из «недружественных стран».

Спросила, неужели магазин закрывать будут, а продавщицы и сами не знают. Сказали только, что все товары европейские с полок приказали убрать. Это, мол, «наш белорусский ответ недружелюбному Западу». Только вот эти санкции для Европы почувствовали исключительно белорусы.

Вышла я с приятельницей из магазина, первый рефлекс с молодости — бежать по магазинам, а вдруг еще не все расхватали, надо же закупить туалетной бумаги! Но зайдя в «Евроопт», поняла, что бумаги у нас еще больше, чем на три дня. Отпустила меня «бумажная лихорадка».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram