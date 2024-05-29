«Неужели в 21-м веке такое возможно!»1
- 29.05.2024, 11:04
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Белоруска рассказала о пустых полках в известном магазине.
Магазины сети «Остров чистоты и вкуса» в Беларуси то приостанавливают работу, то возобновляют. Читательница сайта Charter97.org пишет о нестабильной работе этого дискаунтера:
— «Бумаги туалетной в продаже нет!» Хотелось бы мне прочитать эти слова про 80-е, когда ничего не было! Нет, эта фраза попалось мне сегодня на дверях магазина «Остров чистоты».
Увидела объявление, захотелось зайти и взглянуть, неужели в 21-м веке такое возможно. За это время подумала, что, может, это такие рекламные уловки, чтобы завлечь клиента. Зашла — пустые полки! Не то что малое разнообразие, нет ничего.
Зашла в отдел с вином. А там та же история! У продавщиц спрашиваю: «А где же вино делось?» Отвечают, что выпили У нас в районе, пожалуй, одни гурманы — подавай им вино из «недружественных стран».
Спросила, неужели магазин закрывать будут, а продавщицы и сами не знают. Сказали только, что все товары европейские с полок приказали убрать. Это, мол, «наш белорусский ответ недружелюбному Западу». Только вот эти санкции для Европы почувствовали исключительно белорусы.
Вышла я с приятельницей из магазина, первый рефлекс с молодости — бежать по магазинам, а вдруг еще не все расхватали, надо же закупить туалетной бумаги! Но зайдя в «Евроопт», поняла, что бумаги у нас еще больше, чем на три дня. Отпустила меня «бумажная лихорадка».