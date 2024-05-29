Для белорусов приготовили очередную финансовую «ловушку» 2 29.05.2024, 12:35

4,188

Под угрозу попали семьи с детьми и пенсионеры.

В Беларуси с 1 июля заработает изменение по выплате пенсий и пособий на детей — власти расширят список тех, кто будет получать их только через банки. Для этого нужно открыть специальные базовые счета. В Минтруда 29 мая на пресс-конференции заявили, что тем, кто не обзаведется ими до 10 июня, перестанут выплачивать пенсии и пособия. Альтернативного варианта, как получить эти деньги без открытия счета в банке, нет, пишет zerkalo.io.

Какое изменение введут

С 1 июля многих белорусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое получать эти средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас белорусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки. По-прежнему получать пенсии через почту смогут беларусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Что касается пособий на детей, то возможность получать их через почту оставили за инвалидами I и II группы, а также за семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Жители сельской местности также по-прежнему смогут получать пособия на детей через почту.

Чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 10 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Это могут быть «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт», «Приорбанк» или «Сбер Банк». При этом можно выбрать получение наличных в кассе банка или по банковской карточке.

Что говорят в Минтруда

— Гражданам необходимо (до 10 июня. — Прим. ред.) обратиться в банки и открыть базовые счета, чтобы была непрерывная пенсия, — заявила во время пресс-конференции 29 мая начальник главного пенсионного управления Минтруда Елена Гоморова. — Рекомендуем обратиться в банки для непрерывного получения пенсий (по пособиям на детей такая же ситуация. — Прим. ред.).

Во время пресс-конференции подытожили — тем, кто этого не сделает, не будут выплачивать пенсии и пособия на детей до тех пор, пока они все-таки не откроют базовые счета. Альтернативного варианта, как получить эти средства, нет.