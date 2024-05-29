Эксперт: Кремль принял решение уничтожить «кадыровцев» 29.05.2024, 12:43

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Перед российскими спецслужбами поставлена задача.

По данным украинской разведки, численность группировки противника вблизи границы с Украиной на Сумщине варьируется в диапазоне от 12 до 15 тысяч человек. В связи с этим, вероятно, речь идет о тактических задачах, например, операцию в приграничной зоне для создания напряженности.

Об этом рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев во время чата на «Главреде».

По его словам, исключать этот сценарий нельзя. Особенно с учетом предупреждения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможной эскалации напряженности на Сумском направлении.

«Украина учла действия российских оккупантов на Харьковском направлении, и из Сумской области, из приграничных районов, организована эвакуация, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения», - указывает Снегирев.

На Сумском направлении, по данным аналитического отдела общественной инициативы «Правое дело», российские спецслужбы будут решать две задачи.

«Первая - эскалация напряжения в приграничье. Вторая - утилизация отрядов кадыровцев. На Сумское направление неслучайно передислоцированы четыре батальона кадыровцев, «Ахмат», которые подчинены лично Рамзану Кадырову. До последнего времени на этом направлении российскую группировку возглавлял генерал-полковник Лапин, у которого с Кадыровым личный конфликт», - добавляет эксперт.

Он подчеркивает, что Рамзан Кадыров много раз критиковал Лапина за его действия и последствия украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении.

«Поэтому, вероятнее всего, речь идет о том, что кадыровские подразделения неслучайно передали в подчинение Лапину», - говорит эксперт.

Снегирев указал, что главной задачей российских спецслужб будет ликвидация кадыровских отрядов с помощью Сил обороны Украины через создание новой зоны напряженности на территории Сумщины.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

«Харьковская операция - это «белый шум», отвлечение внимания, чтобы показать тому же Кадырову: «Мы пошли на эскалацию напряжения на Харьковском направлении, поэтому передислокация четырех батальонов связана с аналогичным возможным сценарием и на Сумском направлении. И в случае реализации этого сценария четыре батальона кадыровцев, скорее всего, будут утилизированы», - отмечает он.

По словам эксперта, в России сейчас наблюдается антиисламская истерия, спровоцированная терактом в Крокус Сити Холле. Он также отметил, что заявления Кадырова о наличии личной гвардии, которая подчинена исключительно ему, не устраивают ни политическое, ни военное руководство Российской Федерации.

«Поэтому будут задействованы контрмеры, чтобы снизить возможности использования подразделений «Ахмат» как рычага политического и военного давления на российское руководство», - резюмировал он.