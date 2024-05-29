Скисла вера в «великие цели»
- Александр Невзоров
- 29.05.2024, 13:11
Приуныли, служивые.
Эх, кажется разучились окопные орки радоваться жизни, победам и мудрости кремлевского вождя. Маловато в них нынче восторга и оптимизма. Скисла вера в «великие цели». Приуныли, служивые.
Все чаще расторгают они контракт с МО РФ прямо в своем блиндажике или в норке, без бюрократии и лишних бумажек.
Бдзынь - и маленькая хрень калибром 5,45 прекращает все обязательства, отключает все горести и надежды (иногда контракт расторгается и при помощи РГД-5, всунутой под броник).
Эта странная мода ширится и ползет по окопам.
Халтурит ли пропаганда, сачкуют ли попы?
Неизвестно.
Но испаряется орочий оптимизм, чернеют их мысли.
Вероятно, иначе видели служивые свою миссию; шли выламывать унитазы, снисходительно насиловать хуторянок, грабить и радоваться выплатам.
Трудно сказать, почему орки в депрессии. Откуда эта мода?
Но количество видосиков с пулевым или гранатным «разрывом контракта» увеличилось раз в пять.
На боязнь украинского плена это не спишешь. Не боятся. Знают, что там борщ, синяя кепочка с козырьком, тепло и не калечат.
Тем не менее - «рвут контракт», навсегда выпиливая себя из созданной кремлевским упырем жуткой реальности.
Александр Невзоров, «Телеграм»