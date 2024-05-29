Скисла вера в «великие цели» Александр Невзоров

29.05.2024, 13:11

Приуныли, служивые.

Эх, кажется разучились окопные орки радоваться жизни, победам и мудрости кремлевского вождя. Маловато в них нынче восторга и оптимизма. Скисла вера в «великие цели». Приуныли, служивые.

Все чаще расторгают они контракт с МО РФ прямо в своем блиндажике или в норке, без бюрократии и лишних бумажек.

Бдзынь - и маленькая хрень калибром 5,45 прекращает все обязательства, отключает все горести и надежды (иногда контракт расторгается и при помощи РГД-5, всунутой под броник).

Эта странная мода ширится и ползет по окопам.

Халтурит ли пропаганда, сачкуют ли попы?

Неизвестно.

Но испаряется орочий оптимизм, чернеют их мысли.

Вероятно, иначе видели служивые свою миссию; шли выламывать унитазы, снисходительно насиловать хуторянок, грабить и радоваться выплатам.

Трудно сказать, почему орки в депрессии. Откуда эта мода?

Но количество видосиков с пулевым или гранатным «разрывом контракта» увеличилось раз в пять.

На боязнь украинского плена это не спишешь. Не боятся. Знают, что там борщ, синяя кепочка с козырьком, тепло и не калечат.

Тем не менее - «рвут контракт», навсегда выпиливая себя из созданной кремлевским упырем жуткой реальности.

Александр Невзоров, «Телеграм»