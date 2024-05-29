Эксперты рассказали, как увеличить урожайность картофеля на 30% 29.05.2024, 13:14

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Полезных советов, которые помогут собрать большой урожай.

Выращивание картофеля - процесс несколько хлопотный, так как культура эта достаточно требовательна. Важным моментом в уходе за этим растением является момент окучивания. Неудивительно, что многие хозяева интересуются вопросом когда надо окучивать картофель и сколько раз за сезон это нужно сделать. К тому же, крайне важно делать это грамотно и в наиболее подходящее время.

Если вы хотите повысить урожай, а не потерять его, стоит придерживаться ряда советов, которые мы для вас собрали.

Сколько раз за сезон нужно окучивать картофель

Стоит заметить, что картофель нуждается в окучивании больше, чем другие овощи. Эта процедура в среднем увеличивает урожайность культуры на 30%.

По словам автора YouTube канала «Мастерская Садовода», хотя бы двукратное окучивание картофеля в течение сезона дает много пользы:

борется с полеганием стеблей;

удерживает в прикорневой зоне воду и воздух;

снижает уровень вымывания питательных веществ из почвы.

Когда надо окучивать картофель

Время окучивания определяется по состоянию растения и этапом его развития. Первый раз культуру окучивают после появления ростков и достижения ими 5-10 сантиметров. Повторно процедуру проводят через 2-3 недели, когда стебли вырастут до 20-30 сантиметров. Третий раз картофель окучивают перед цветением.

Можно ли окучивать картофель во время его цветения

Стоит заметить, что во время цветения окучивать картофель не рекомендуют - это может плохо сказаться на его урожайности. Если картофель начал цвести, а вы не успели его окучить, то лучше сделать это после завершения цветения, или вообще не делать.

Нужно ли поливать картофель после окучивания

Сразу после окучивания поливать картофель нет необходимости. Однако, некоторые огородники мульчируют междурядья картофеля, чтобы удержать влагу в земле и снизить испарение. Для этих целей подойдет солома, сено, перепревшие опилки.