Как Шкурин и Шикавка забивали в Польше: когда и какой ногой, кому и с чьих передач 29.05.2024, 13:54

Топ лучших голов.

В Польше завершился футбольный чемпионат – победителем впервые в истории стала «Ягеллония» из Белостока, пишет tribuna.com.

Также польские журналисты уже определили лучших за сезон – и статуэтку для нападающих забрал испанец Эрик Экспозито из «Шленска», который забил больше всех, 19 мячей. Впрочем, шесть раз он удачно исполнил пенальти – то есть по игровым голам лучшим в лиге оказался ее второй бомбардир, белорус Илья Шкурин: с 11-метров он оформил только один мяч из своих 16 за «Сталь». А девятое место в списке топов по голам разделил другой белорусский форвард Евгений Шикавка – с 10 точными ударами за «Корону».

А вот что еще интересного можно рассказать об успехах двух белорусских футболистов в соседском чемпионате.

• Оба форварда забили больше, чем им обещала статистика ожидаемых голов (xG). Шкурин – намного: наработал на 9,22 xG. Шикавке предсказывали 8,45 мяча.

• Оба пробили по чужим воротам по 40 раз за чемпионат. Шкурин попал в створ 26 раз – то есть из его прицельных ударов с игры голами обернулись больше половины. У Шикавки показатель – ровно 50%, он попадал в створ 20 раз.

• Шкурин впервые забил в первом же туре в июле – и дальше из игровых месяцев не отличался только в августе и декабре. Шикавка же в 2023-м оформил только два гола, еще два добавил в феврале, а остальные шесть приберег на концовку лиги – апрель и май.

• Шикавка, у которого два дубля, забивал в восьми матчах – восьми разным командам. Шкурин отличался в 14 встречах – однажды положил хет-трик «Погони», – но огорчал только 11 клубов: в обоих кругах от белоруса пострадали «Легия», «Рух» и ЛКС.

11 своих мячей Шкурин провел в первом тайме – в особенности хорошо удавались отрезки с 31-й минуты, в которые случилось шесть голов. Шикавка, наоборот, был максимально хорош во вторых половинах: в них забил восемь мячей, пять из них – с 61-й по 75-ю минуты.

• В большинстве матчей с голами белорусских форвардов их команды набирали очки. У Шкурина была топовая серия – в восьми подряд встречах с его мячами «Сталь» побеждала, а проиграла так вообще только в 11-м матче с голом форварда. Итого в 14 голевых для Шкурина матчах случилось 9 побед и две ничьих. У Шикавки статистика такая: 5 побед, одна ничья, два поражения в играх с его голами.

• Впрочем, только один гол Шикавки стал непосредственно победным в матче (зато максимально важным – об этом ниже). На счету Шкурина – четыре победных мяча, еще один принес «Стали» ничью.

• Шкурин семь раз открывал счет в матчах «Стали». Шикавка во встречах «Короны» делал это дважды.

Клуб Шикавки почти всю дистанцию шел внизу таблицы и едва спасся от вылета – так что неудивительно, что из 10 голов форварда восемь забиты командам, которые шли выше, чем «Корона» (стала в итоге 14-й из 18 команд). Шкурин забил аналогичным клубам 9 мячей – еще в шести случаях соперники «Стали» (11-е итоговое место) располагались ниже в таблице (напомним, первый мяч форвард забил в первом туре, когда все были равны).

• Однако если у Шикавки самое крутое достижение – дубль в ворота пятой команды чемпионата (к последнему туру такое место занимал «Лех»), то Шкурин дважды огорчал текущих лидеров таблицы. И оба раза «Сталь» побеждала – в феврале помешала «Шленску» (1:0), а в мае затормозила «Ягеллонию» (3:2).

• Шикавка дважды выступал «джокером» – выходил на замену и вскоре забивал. Шкурин все свои мячи оформил, когда играл с первых минут – неудивительно, потому что в целом только раз не попал в старт.

• У обоих форвардов «неосновная нога» – тоже вполне рабочая: больше всего голов они провели правой (Шкурин – 9, Шикавка – 5), но у каждого по три забито и левой. Остальные – головой: соответственно, четыре у Шкурина и два у Шикавки. А хет-трик у Шкурина получился вообще «идеальным»: левой ногой, правой ногой и головой.

• Почти все голы к белорусам пришли из игровых ситуаций: пенальти на двоих – один у Шкурина, после розыгрышей стандартов ногами Шкурин забивал трижды, Шикавка дважды. Еще по одному мячу случилось у форвардов вскоре после аутов.

• К слову, тот самый пенальти Шкурин заработал сам, найдя фол в чужой штрафной.

• У Шкурина на его голы было семь разных ассистентов, лидеры тут – поляки Мацей Домански (четыре голевых паса, еще один мяч Шкурин забил с добивания после удара партнера) и Матеуш Матрас (три ассиста). У Шикавки было шесть ассистентов, по два раза форварду помогали поляк Давид Бланик да испанцы Ноно и Адриан Дальмау.

• Напоследок – субъективный топ голов Шкурина и Шикавки.

Шкурин в начале сезона отлично сыгрался с Доманьским – и забил после его забросов два стильных и очень похожих мяча «Краковии» (ВИДЕО) и «Заглембе» (ВИДЕО). Но еще интереснее Доманьский помог Шкурину, не касаясь мяча – якобы совещался с Кристианом Гетингером по подаче со штрафного, а вместо этого Гетингер покатил на Шкурина. Обратите внимание, как в начале эпизода белорус помог партнеру блокировать соперника – это создало простор, а его Шкурин использовал блестяще, усадив одного соперника на газон – этим голом «Сталь» обыграла лидеров таблицы из «Шленска» (отметка 1:10).

Но все же лучший ассист Шкурину однозначно выдал Алвис Яунземс из Латвии – на первый мяч из хет-трика «Погони». Идеальная скидка мяча в воздухе набрала миллионы просмотров.

Шкурину остается респект, что сделал ее голевой (отметка 0:19).

По индивидуальному мастерству самого Шкурина самым-самым видится гол «Пуще» с отличным дриблингом и ударом в противоход вратарю (отметка 3:10).

Шикавка лучшее оставил на последние два тура. Сперва красиво замкнул невысокую подачу партнера ударом с лета, установив окончательные 2:0 для «Короны» в матче с «Рухом» (отметка 2:48).

Но этого не хватало для спасения – в последнем туре нужно было побеждать «Лех» с пятого места. Соперник забил первым – но во втором тайме все перевернул дубль Шикавки. Упомянутый единственный победный мяч форвард провел мощным ударом – и оставил «Корону» в элите (отметка 2:30).