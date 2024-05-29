Австралийские ученые нашли причудливое доисторическое существо 29.05.2024, 15:10

1,690

Что-то между утконосом и ехидной.

В Австралии палеонтологи исследовали окаменелости, которым около 100 миллионов лет. Останки приписали давно вымершим созданиям echidnapus, имеющим общие черты с утконосом и ехидной.

Echidnapus (официальное название — Opalios splendens) имеет много общего с яйцекладущими млекопитающими — утконосом и ехидной. Эти существа вместе образуют отряд однопроходных (Monotremata) — животных, по некоторым признакам близких к пресмыкающимся.

Открытие вида стало возможным благодаря анализу массива окаменелостей, который был найден около 25 лет назад палеонтологом Элизабет Смит и ее дочерью Клити. Окаменелые фрагменты челюстной кости животного были найдены в полях на севере Нового Южного Уэльса. Исследовательницы пожертвовали образцы, возраст которых оценивается примерно в 100 миллионов лет, в Австралийский музей, где о них забыли на годы.

Исследователь млекопитающих Тим Фланнери, ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Alcheringa, говорит, что наткнулся на образцы случайно, и сразу понял, что они происходят от древних однопроходных. В результате детального изучения образцов команда Фланнери обнаружила признаки существования трех видов, которые ранее не были известны науке.

По словам директора Австралийского музейного научно-исследовательского института, профессора Криса Хелгена, также работавший над материалом, echidnapus имели комбинацию особенностей, которых никогда раньше не видели у однопроходных животных.

«Общая анатомия [Opalios splendens], вероятно, очень похожа на утконоса, но черты челюсти и морды больше похожи на ехидну», — сказал профессор Хелген в комментарии ABC.

Ученые утверждают, что это открытие демонстрирует, что когда-то в Австралии была «эпоха однопроходных», когда эти существа жили на территории в большом количестве и доминировали.