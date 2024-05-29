В белорусских лесах появились первые лисички 2 29.05.2024, 15:21

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Некоторым грибникам удалось набрать даже полные ведра.

Белорусские грибники из разных регионов страны поделились фотографиями своих первых серьёзных «уловов» лисичек. Пока в некоторых областях ещё только появились первые лисички-«разведчики», кое-где белорусам удалось набрать едва ли не полные вёдра этих популярных грибов. Журналисты telegraf.news узнали, каким регионам повезло открыть сезон лисичек в этом году.

Так, «первых разведчиков» заметили и поделились фотографиями в тематической группе в соцсети «ВКонтакте» «Грибы: Грибные войска Беларуси» жители Лидского района Гродненской области.

Гораздо более внушительными результатами «первой охоты» поделился другой участник группы из Лельчицкого района Гомельской области — в его ведре лисичек, хоть и маленьких, набралось прилично. По словам грибников, в лесу по-прежнему сохраняется сухая обстановка.

«Лес просит дождя», — написал один из них.

«Улов» лисичек от ещё одного грибника из Хойницкого района Гомельской области.

На «дико сухой лес» белорусские грибники жаловались ещё на прошлой неделе. Впрочем, это не помешало некоторым из них набрать полные корзинки подосиновиков.

Отметим, впрочем, что из-за высокой пожароопасности собирать грибы сейчас можно далеко не во всех районах Беларуси. После вчерашних ливней леса сразу в четырех районах Минской области открыли для беспрепятственного посещения, однако на остальной территории страны по-прежнему действуют запреты и ограничения. Поэтому прежде, чем отправиться в лес, грибникам рекомендуют всегда сверяться с картой Минлесхоза.