Белоруске на свадьбу подарили 123-летнюю большую золотую монету 4 29.05.2024, 15:37

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Сколько она стоит сейчас?

В редакцию Onliner обратилась читательница и похвасталась золотой монеткой, которую ей на свадьбу подарила бабушка. На фотографии был царский червонец 1901 года — одна из самых известных монет николаевского времени, весом 8,6 грамма и с содержанием золота 7,74 грамма.

Девушка интересовалась, сколько такой раритет может стоить сейчас, о чем издание и спросило нумизмата.

Диаметр монеты составляет 22,5 мм. По сравнению с червонцами александровского периода вес николаевского был уменьшен в полтора раза. Главное отличие между 10-рублевыми монетами — это портрет царя. Монеты 1898 года выпуска имеют до пяти вариаций портрета Николая II. Монеты 1925—1926 годов известны как «малая голова» или «итальянец». Монеты 1900 года и до 1911 года чеканки выглядят примерно одинаково.

— Да, они золотые и периодически встречаются на аукционах, все зависит от состояния. Да, золото 900-й пробы. В общем, очень популярная и востребованная монета, цена которой варьируется от $600 до $900 на площадках аукционов. Но нужно проверять, так как встречается много копий и подделок, — рассказывает нумизмат.

По его словам, на цену николаевского червонца также влияет буквенная гравировка: АГ, АР, ФЗ, ЭБ, ВС — это инициалы минцмейстеров, людей, которые в то или иное время были ответственными за выпуск монет и следили за процедурой чеканки.

Всего было выпущено около 27 миллионов таких экземпляров. Поздние образцы оцениваются дороже, и среди них встречаются редкие и дорогие экземпляры, такие как червонцы 1906 года (всего 10 штук) или серии 1910 года (около 100 тысяч экземпляров). Еще одна редкая монета — червонец 1911 года, выпущенный тиражом около 50 тысяч экземпляров.