Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по оккупантам
- 29.05.2024, 15:53
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Уничтожили много техники.
Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике оккупанта на Северном направлении. Соответствующее видео разместили в Сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Как отмечают в сообщении, пограничники уничтожили вражескую технику дронами-камикадзе.
«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции у украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили в ГПСУ.
💣Вибухове «автопаті»: дронами-камікадзе прикордонники знищили ворожу техніку— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 29, 2024
Наші бійці помітили окупантів, які на півночі облаштовували нові позиції поблизу українського кордону. Загарбники почувалися в безпеці, але дрони прикордонників доставили їм вогневі «сюрпризи» pic.twitter.com/15cf0WwDDs