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Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по оккупантам

  • 29.05.2024, 15:53
  • 1,738
Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по оккупантам

Уничтожили много техники.

Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике оккупанта на Северном направлении. Соответствующее видео разместили в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в сообщении, пограничники уничтожили вражескую технику дронами-камикадзе.

«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции у украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили в ГПСУ.

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