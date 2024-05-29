Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по оккупантам 29.05.2024, 15:53

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Уничтожили много техники.

Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике оккупанта на Северном направлении. Соответствующее видео разместили в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в сообщении, пограничники уничтожили вражескую технику дронами-камикадзе.

«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции у украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили в ГПСУ.

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Наші бійці помітили окупантів, які на півночі облаштовували нові позиції поблизу українського кордону. Загарбники почувалися в безпеці, але дрони прикордонників доставили їм вогневі «сюрпризи» pic.twitter.com/15cf0WwDDs — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 29, 2024