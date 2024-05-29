закрыть
29 мая 2024, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В комплекте - диплом от завода»: в Минск привезли Xiaomi SU7

1
  • 29.05.2024, 17:19
  • 2,588
«В комплекте - диплом от завода»: в Минск привезли Xiaomi SU7

Из первой, лимитированной, партии.

В Минск привезли, похоже, первый Xiaomi SU7. По крайней мере, представители данного автохауса в разговоре с Onlíner подтвердили то, что им удалось опередить конкурентов. Конкретно этот SU7 интересен еще и тем, что он из самой первой, лимитированной, партии завода.

С «шильдиками» Founders Edition с конвейера выехали, судя по информации из сети, 5 тысяч машин. В Минске оказалась одна из них. Так что вместе с автомобилем владельцу достанется диплом от завода, подтверждающий особый статус.

«SU7 Max — полный привод, на каждой оси по двигателю. Их суммарная мощность — 673 л. с., максимальная скорость — 265 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,78 секунды. Эта машина быстрее Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Пневмоподвеска», — говорится в объявлении о продаже авто».

Стоимость электрокара — $58 000 в эквиваленте.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип