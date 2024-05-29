«В комплекте - диплом от завода»: в Минск привезли Xiaomi SU7 1 29.05.2024, 17:19

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Из первой, лимитированной, партии.

В Минск привезли, похоже, первый Xiaomi SU7. По крайней мере, представители данного автохауса в разговоре с Onlíner подтвердили то, что им удалось опередить конкурентов. Конкретно этот SU7 интересен еще и тем, что он из самой первой, лимитированной, партии завода.

С «шильдиками» Founders Edition с конвейера выехали, судя по информации из сети, 5 тысяч машин. В Минске оказалась одна из них. Так что вместе с автомобилем владельцу достанется диплом от завода, подтверждающий особый статус.

«SU7 Max — полный привод, на каждой оси по двигателю. Их суммарная мощность — 673 л. с., максимальная скорость — 265 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,78 секунды. Эта машина быстрее Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Пневмоподвеска», — говорится в объявлении о продаже авто».

Стоимость электрокара — $58 000 в эквиваленте.