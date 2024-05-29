В Беларусь пришла теплая неустойчивая воздушная масса 29.05.2024, 17:28

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Прогноз погоды на 30 мая - 1 июня.

30 мая погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

31 мая-1 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы.

Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем 31 мая +20..+27°С, 1 июня +22..+28°С.