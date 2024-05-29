Полиция провела обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге 3 29.05.2024, 17:35

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Еврочиновника подозревают в работе на РФ.

В среду, 29 мая, брюссельская и французская полиция провели серию одновременных обысков в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, а также в доме сотрудника ЕП Гийома Прадуры.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на депутата Европарламента Марселя де Грааффа. Он подтвердил, что обыски проводили у его помощника, но отмежевался от обвинений.

«Я не имею никакого отношения ни к одной так называемой российской дезинформационной операции. У меня есть собственные политические убеждения, и я их провозглашаю. Это моя работа как депутата Европарламента», — заявил де Граафф.

Прадура был исключен из партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в 2019 году за антисемитскую позицию, а ранее работал помощником немецкого депутата Европарламента Максимилиана Кра, который также фигурирует в расследовании о китайском шпионаже.

Отмечается, что обыски являются частью широкомасштабного расследования операции российского влияния, в которой подозревается, что Россия платила действующим членам Европарламента за распространение прокремлевской пропаганды в Брюсселе.

Бельгийский прокурор, санкционировавший обыски, заявил, что есть «признаки» того, что сотрудник парламента играл «значительную роль» в российской пропагандистской операции, подтвердив, что обыск связан с делом о «вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации».

В ответ на запрос Euronews об официальном заявлении пресс-служба Европарламента сообщила, что может комментировать текущие расследования.

Обыск является последним этапом в расследовании в отношении зарегистрированной в Нидерландах информационной компании Voice of Europe, на которую Европейский Союз наложил санкции в начале этого месяца за распространение кремлевской пропаганды.

Телекомпания утверждала, что предоставляет «неподцензурные новости из Европы и мира», и недавно, в марте этого года, провела интервью и дебаты с действующими членами Европарламента, которые транслировались из Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге.

Одним из депутатов Европарламента, у которого так называемые СМИ взяли интервью, был Андерс Вистисен, представляющий ультраправую фракцию Европарламента — Идентичность и демократия (ID)

— в дебатах накануне июньских европейских выборов.

На вопрос Euronews в начале этого месяца, платили ли ему за это интервью, Вистисен решительно возразил.

«Нет, конечно, нет. То интервью было организовано в том же помещении, что и это. Меня попросили дать интервью, и я согласился. Это моя работа как политика», — сказал он.