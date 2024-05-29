В России взлетели цены на гробы 3 29.05.2024, 18:07

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Резкий рост стоимости ритуальных услуг и товаров спровоцировала война с Украиной.

В феврале за изготовление гроба граждане должны были заплатить в среднем 7,4 тыс. рублей. По сравнению с тем же месяцем 2022 года цена подскочила на 66% — тогда гроб можно было приобрести примерно за 4,5 тыс. рублей, подсчитали «Важные истории» на основе данных Росстата.

Одновременно дорожает рытье могил. В прошлом году рост цен на эту услугу достиг 11,25% и стал максимальным за все время доступной статистики (с 2016 года). В феврале этого года такие работы обходились в среднем 10,2 тыс. рублей, тогда как в том же месяце 2022-го за них требовалось отдать около 7,9 рублей. Накопленным итогом за два года войны рытье могил стало дороже на 23%.

Также выросла стоимость кремации. Если в феврале 2022-го за нее нужно было заплатить в среднем 21 тыс. рублей, то теперь — уже 32 тыс. рублей (+52%). Эксперт по ритуальному рынку отметил, что спрос на эту услугу продолжает расти, поскольку она обходится дешевле, чем погребение, которое включает оплату гроба, креста, венков, услуг по подготовке и благоустройству могилы. По его словам, особенно кремация востребована в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Средняя стоимость похорон по итогам 2023 года составила 54,9 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2022-м — тогда церемония погребения обходилась в 47,3 тыс. рублей. В отдельных регионах скачок цен был особенно резким. Наибольший рост показала Кабардино-Балкария (+65%), Адыгея, Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ (+54–56%). Далее идут Карелия, Ростовская и Ленинградская области (+31–32%). Замыкают десятку Приморский край, Северная Осетия и Ставрополье (+28–29%).

В отрасли объясняют рост цен инфляцией, колебаниями курса валют и подорожанием сырья, в частности древесины и металла. Общая выручка ритуальных компаний в 2023 году составила 96,7 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем в 2022-м. За последние пять лет оборот похоронного бизнеса вырос на 51%.