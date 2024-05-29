Белоруска накопила 10,4 кг монет 29.05.2024, 18:11

Выручку считали всем TikTok.

Белоруска насобирала 10,4 кг монет разного номинала и предложила своим подписчикам в TikTok угадать, сколько же ей удалось накопить. Ролик собрал более 1,3 млн просмотров, передает «Зеркало».

В копилку — картонную коробку — девушка складывала монеты номиналом один-два рубля и 50 копеек.

«Считали мы монеты вчетвером, ушло на это около 30 минут», — рассказала автор ролика и предложила своим подписчикам угадать, сколько же вышло по итогу.

Пользователи TikTok называли цифры в диапазоне от 300 до пяти тысяч рублей. В новом ролике белоруска рассказала, что в коробке было 2700 рублей.

Ролик собрал неоднозначные комментарии. Многие порадовались за девушку, но были и те, кто сетовал на то, что у нее целая коробка монет, а в магазинах нехватка мелочи.

«Не принимать у них эти деньги, пусть и сидят с ними», — возмутился один пользователь.

«Где-то плачут продавцы без мелочи», — выразил свое негодование другой.

В комментариях один из пользователей указал, что на сбор суммы у девушки ушло два года и один день.

«Ну, рублей 200 вы потеряли, пока эту кучу собирали, за счет курса доллара», — добавил ложку дегтя еще один подписчик.