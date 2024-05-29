В Полоцком районе разрушился мост 29.05.2024, 18:29

Движение транспорта остановлено.

В Полоцком районе возле деревни Богушово разрушился мост, остановлено движение транспорта, пишет районная газета. На снимках видно, что обрушилась одна плита, передает «Еврорадио».

На месте работает комиссия, специалисты обследуют мост. Позже станет известно, в каком состоянии находится объект и какой ремонт потребуется.

В Беларуси обычно актуальна проблема мостов, которым нужна реконструкция. Но для этого необходимо финансирование, которое из-за санкций ограничено. А режим все больше тратит денег на силовиков и вооружения.