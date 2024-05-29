Канада разрешила использовать свое оружие для ударов по целям в России 3 29.05.2024, 18:47

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Глава МИД Канады отметила, что ее страна не имеет никаких условий для ВСУ.

Вооруженные Силы Украины могут использовать оружие, которое передала Канада, для ударов по военным целям на российской территории – Оттава не ставила Киеву никаких условий. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли во время пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом.

По словам Жоли, вопрос о таком разрешении является важным для Канады. Она отметила, что говорила с главой МИД Швеции о снятии ограничения для Украины по поражению целей в РФ оружием союзников.

«И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с Вооруженными Силами Украины», – сказала она.

Канадский министр считает, что ее страна должна быть в первых рядах в этом вопросе, потому что у России нет «красных линий» в войне. Она подчеркнула, что Оттава готова дальше помогать Украине и показать государству, что Канада на ее стороне.

Она также добавила, что на следующих встречах с союзниками из НАТО ее государство обсудит это разрешение с другими странами.