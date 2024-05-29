В Минске 1 июня временно закроют проспект Победителей 6 29.05.2024, 19:08

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Из-за массового мероприятия.

На проспекте Победителей в Минске 1 июня из-за проведения массового мероприятия временно запретят движение транспорта. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничения будут действовать с 14.00 до 17.00 на участке от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а с 15.00 до 16.30 — от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.

Напомним, 1 июня около Дворца спорта в Минске пройдет семейный велопраздник «Першы ровар». Программой мероприятий предусмотрены заезды на беговелах, маутинбайк, семейная велоэстафета и др.

В 15.00 на проспекте Победителей начнется велопарад, приуроченный к Международному дню защиты детей. Маршрут: Дворец спорта — «Минск-арена» — Дворец спорта.