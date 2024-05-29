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Главы 22 лесхозов проигнорировали поручение Лукашенко

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  • 29.05.2024, 19:34
  • 3,428
Главы 22 лесхозов проигнорировали поручение Лукашенко
Иллюстративное фото

Их лишили премии на 3 месяца «для начала».

Директоров сразу 22 лесхозов лишили премии на три месяца за «игнорирование постановления коллегии». В чем провинились главы хозяйств рассказала пресс-служба профильного министерства.

Как оказалось, в объявленный Александром Лукашенко год качества руководители 22 лесхозов «проигнорировали поручение о введении отдельной должности инженера по качеству».

— Было постановление коллегии — ряд директоров решили поиграться и не выполнили его. Минимум на три месяца оставить всех, кто не выполнил постановление, без премий по промышленной деятельности, — возмутился министр лесного хозяйства Александр Кулик, подчеркнув, что такие меры «приняты для начала».

А от того, как все-таки будет выполнено или не выполнено это поручение в последующем, зависят и дальнейшие действия, добавили в пресс-службе Минлесхоза.

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