В Каменецком районе в поле нашли останки расстрелянного человека 1 29.05.2024, 19:52

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Ранее на месте обнаружения захоронения располагался хутор.

Житель Каменецкого района, работая в поле, нашел останки расстрелянного и похороненного человека, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Вблизи деревни Радевичи сельчанин, работая в поле, нашел костные останки человека, а рядом — патроны, гильзы и фрагменты личных вещей. Мужчина сообщил о находке в милицию.

В рамках расследования были назначены медико-криминалистическая и баллистическая экспертизы, которые засвидетельствовали, что давность захоронения костных останков составляет около 70—80 лет. Принадлежат они одному человеку.

Найденные на месте 48 винтовочных патронов были изготовлены заводским способом для ручного нарезного огнестрельного оружия. Их использовали при стрельбе из винтовки Мосина, пулеметов Дегтярева и Калашникова. За прошедшие годы все патроны сильно поржавели.

Местные жители рассказали, что ранее на месте обнаружения захоронения располагался хутор.