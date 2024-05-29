Nissan призвал владельцев старых моделей не садиться за руль 1 29.05.2024, 20:54

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Перечень.

Японский автопроизводитель Nissan призвал владельцев около 84 000 подержанных автомобилей не садиться за руль. Уведомление об этом опубликовано на сайте компании.

Причиной послужили надувные подушки безопасности Takata, имеющие повышенный риск взрыва при столкновении, а также выброс опасных металлических фрагментов, передает «Лига».

Сообщение поступило после того, как один человек в Nissan погиб в результате взрыва подушки безопасности, пишет AP. С 2015 года проблемы с подушками безопасности стали причиной ранения 58 человек.

«Даже незначительные аварии могут привести к взрыву подушек безопасности Takata, что может стать причиной гибели или причинения ужасных травм, изменяющих жизнь», – говорится в заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Отмечается, что автомобили более старых моделей подвергают пассажиров более высокому риску, поскольку возраст подушки безопасности является одним из факторов, способствующих проблеме.

Nissan отозвал 736 422 автомобиля в 2020 году для замены подушек безопасности Takata. По данным компании, около 84 000 из них остаются неотремонтированными и, как считают, все еще используются.

Honda, Ford, BMW, Toyota, Stellantis, Mazda и другие автопроизводители выпустили аналогичные предупреждения для некоторых своих автомобилей, оборудованных Takata.

По меньшей мере 35 человек во всем мире погибли из-за подушек безопасности Takata в Малайзии, Австралии и США.

Вероятность опасной неисправности привела к крупнейшей серии отзыва автомобилей в истории США – по меньшей мере 67 млн и около 100 млн в мире. Взрывающиеся подушки безопасности привели компанию Takata к банкротству.