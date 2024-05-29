На границе с Польшей растет очередь 1 29.05.2024, 21:17

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В «колейке» уже 60 автобусов.

Длинная очередь из автобусов собралась вечером 29 мая в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 20.00 выезда из Беларуси в Польшу ожидают 60 автобусов. В чатах о пересечении границы сообщают, что время ожидания проезда на польскую сторону составляет более 18 часов. Кто не хочет тратить время в «колейке» пересаживаются на пустые места в автобусы, которые стоят поближе к пункту пропуска.

«Автобусы все стоят почти пустые. Люди просто пересаживаются в первые к шлагбауму. Мы приехали в 16.00 на границу. Автобус 20-й был в очереди. Пересела в третий в очереди. 18.50 прошли белорусскую границу. Ждем выезда [на польскую сторону]», — поделилась лайфхаком одна из подписчиц чата.

Кроме того в пункте пропуска «Брест» стоят 250 легковушек. По словам очевидцев, длина очереди перевалила за 1,5 км.

«Колейки» растут и на литовском направлении. В пункте пропуска «Каменный лог» вечером среды выезда из Беларуси ожидают 160 легковушек, в «Беняконях» — 120.

В пункте пропуска «Григоровщина» (Латвия) простаивают 45 автомобилей.

Кроме того на границе Беларуси и ЕС стоят 2290 фур: 780 — в «Каменном логе», 700 — в «Беняконях», 410 — в «Григоровщине», 400 — в «Козловичах».