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ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

  • 29.05.2024, 21:19
ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

В качестве наблюдателя.

ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя, заявил представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«ООН — наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сказал он.

Саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии.

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