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Покупатель жестоко убил самогонщика в Сморгонском районе

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  • 29.05.2024, 21:27
  • 2,236
Покупатель жестоко убил самогонщика в Сморгонском районе
Иллюстративное фото

Трагедия произошла 28 мая.

В Сморгони милиция раскрыла жестокое убийство местного жителя, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители сообщили, что труп убитого 56-летнего мужчины был обнаружен в пригороде Сморгони в жилом доме. В милиции установили, что погибший был самогонщиком.

Трагедия произошла 28 мая. Милиция опубликовала фото с места преступления, на котором запечатлено кухня, на которой - большое количество крови погибшего.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель. Установлено, что конфликт между подозреваемым и самогонщиком произошел из-за долга последнего за ранее проданный самогон. Должник жестоко убил продавца.

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