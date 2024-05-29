МТЗ перешел на выпуск колбасы 2 29.05.2024, 21:39

Белорусам предложили продуктовую «торбочку тракториста».

Минский тракторный завод не перестает удивлять заводчан и фанатов своей продукции.

Совсем недавно в Беларуси появилась новая колбаса от МТЗ, но оказалось, что это лишь часть сюрприза.

С 30 мая в Минске можно будет купить вкусный набор от трактористов, еще и в брендированной упаковке.

В продаже обещают «торбочку тракториста» от BELARUS TRACTORS.

Внутри красивой сумки сыровяленая колбаса «Балканская», сало «Белорусское», рыбные консервы «Форель натуральная», консервы мясные кусковые «Говядина тушеная», булка «Заводская», лук репчатый.

И кое-что еще – финальный компонент пока держат в секрете. Однако на одной из фотографий есть спойлер – видно горлышко бутылки с акцизом на нем.

Известно не только наполнение (а общий вес «торбочки» достигает 3 кг), но и стоимость такого набора. По информации МТЗ, его цена около Br80.

Подписчики официального Telegram-канала предприятия реагируют на пост позитивно.

А в комментариях можно увидеть, что интрига никого не оставляет равнодушным (орфография и пунктуация автора сохранены):

«В подарок просто супер!!! Я так понимаю кое-что тоже брендировано???»

За новинкой ждут в магазине «Кулинария №1» комбината общественного питания МТЗ по адресу ул. Буденного, 11.

Кстати, «торбочку» можно будет купить как целиком, так и собрать лишь самое необходимое на свой вкус.

Недавно МТЗ совместно с мясокомбинатом «Пуховичимясопродукт» выпустил сыровяленую колбасу. В составе – свинина и говядина. Сообщалось, что колбаса появится во всех точках комбината общественного питания предприятия.