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В Литве одобрили запрет на импорт из Беларуси

  • 29.05.2024, 22:27
В Литве одобрили запрет на импорт из Беларуси

Документ вступает в силу уже в июне.

Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров.

Речь идет о продукции белорусского и российского происхождения, а новые правила заработают с 3 июня.

Во внушительном списке преимущественно продукты сельского хозяйства.

Среди них – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, мука, крахмал, масла и жиры, сахар, какао.

Перечислены также ряд безалкогольных и алкогольных напитков, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, табак и его заменители.

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