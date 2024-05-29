В Литве одобрили запрет на импорт из Беларуси
- 29.05.2024, 22:27
Документ вступает в силу уже в июне.
Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров.
Речь идет о продукции белорусского и российского происхождения, а новые правила заработают с 3 июня.
Во внушительном списке преимущественно продукты сельского хозяйства.
Среди них – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, мука, крахмал, масла и жиры, сахар, какао.
Перечислены также ряд безалкогольных и алкогольных напитков, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, табак и его заменители.