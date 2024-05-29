Умеров и Сырский посетили Харьковское направление 1 29.05.2024, 22:07

На этом направлении продолжаются тяжелые бои.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетили прифронтовые участки на Харьковском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook в среду, 29 мая.

По словам Умерова, они изучают новые возможности поддержки предприятий украинского ОПК для обеспечения логистических нужд войск и своевременной отгрузки необходимого вооружения. Также сейчас идет работа над решением Кабинета министров о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.

«На днях посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, однако наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Понимаем намерения противника. Ситуацию контролируем. Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от сдерживающих на этом направлении командиров бригад, которые сдерживают на этом направлении усилия противника», - рассказал министр.

Кроме того, Умеров провел встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения.