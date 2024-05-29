закрыть
29 мая 2024, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умеров и Сырский посетили Харьковское направление

1
  • 29.05.2024, 22:07
Умеров и Сырский посетили Харьковское направление

На этом направлении продолжаются тяжелые бои.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетили прифронтовые участки на Харьковском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook в среду, 29 мая.

По словам Умерова, они изучают новые возможности поддержки предприятий украинского ОПК для обеспечения логистических нужд войск и своевременной отгрузки необходимого вооружения. Также сейчас идет работа над решением Кабинета министров о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.

«На днях посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, однако наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Понимаем намерения противника. Ситуацию контролируем. Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от сдерживающих на этом направлении командиров бригад, которые сдерживают на этом направлении усилия противника», - рассказал министр.

Кроме того, Умеров провел встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип