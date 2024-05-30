Глава района Минска заявил о нехватке медиков и педагогов 30.05.2024, 4:59

Все уехали?

В Октябрьском районе Минска «чувствуется... определенный недостаток специалистов в сферах здравоохранения и образования».

Об этом заявил глава районной администрации Геннадий Люботинский. Он выступил на выездном заседании Совета старейшин при Мингорисполкоме. Люботинский попытался успокоить присутствующих. По его словам, озвученные «показатели не носят критического характера».

Но впоследствии глава района пожаловался на нехватку кадров в его администрации. Количество жителей района растет, а чиновников больше не становится.

Можно предположить, что специалистов не хватает и в других районах столицы. Недавно в Беларуси зафиксировали новый антирекорд: в стране не хватает более 150 тысяч рабочих рук.