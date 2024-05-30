В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв 30.05.2024, 7:38

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Разрушена база военных РФ.

Сегодня днем, 29 мая, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Об этом информируют «Новости Донбасса».

В результате прилета, который произошел на пересечении Киевского проспекта и улицы Полиграфической, разрушено здание «Донбасспроекта» в Киевском районе, где базировались оккупанты.

«Представь, сколько там было военных», — говорит женщина на одном из видео, которое распространяют в сети, проезжая мимо разрушенного здания, в котором, вероятно, находились российские военные.

«Они попали четко», — отвечает ей муж.

«Это был HIMARS», — определила жительница Донецка, отметив, что рядом с местом взрыва «валяются люди».

В то же время «Новости Донбасса» обратили внимание, что администратор местной пророссийской группы отказался выкладывать видео с места удара. Обычно, отмечают там, подобное происходит, когда «прилетает» по военному объекту россиян.

Пропагандистские местные каналы тем временем пишут, что «есть пострадавшие».

Но официальной информации от оккупационных властей и Вооруженных сил Украины пока нет.