В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
- 30.05.2024, 7:38
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Разрушена база военных РФ.
Сегодня днем, 29 мая, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Об этом информируют «Новости Донбасса».
В результате прилета, который произошел на пересечении Киевского проспекта и улицы Полиграфической, разрушено здание «Донбасспроекта» в Киевском районе, где базировались оккупанты.
«Представь, сколько там было военных», — говорит женщина на одном из видео, которое распространяют в сети, проезжая мимо разрушенного здания, в котором, вероятно, находились российские военные.
«Они попали четко», — отвечает ей муж.
«Это был HIMARS», — определила жительница Донецка, отметив, что рядом с местом взрыва «валяются люди».
В то же время «Новости Донбасса» обратили внимание, что администратор местной пророссийской группы отказался выкладывать видео с места удара. Обычно, отмечают там, подобное происходит, когда «прилетает» по военному объекту россиян.
Пропагандистские местные каналы тем временем пишут, что «есть пострадавшие».
Но официальной информации от оккупационных властей и Вооруженных сил Украины пока нет.