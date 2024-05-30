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В Калмыкии сотрудник ФСБ по пьяни расстрелял своего коллегу

  • 30.05.2024, 7:56
  • 1,818
В Калмыкии сотрудник ФСБ по пьяни расстрелял своего коллегу

Пили вместе.

В Калмыкии сотрудник российской ФСБ расстрелял своего коллегу во время совместного распития спиртных напитков, сообщает ASTRA. Инцидент произошел 28 мая.

По информации издания, опер ФСБ по Черноземельскому району Калмыкии Баатр Болтыров во время пьянки поругался со своим собутыльником — опером ФСБ по Элисте Александром Бадмаевым. В ходе ссоры Болтыров схватил карабин и открыл по приятелю огонь. От полученных ранений Бадмаев скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Виновник задержан.

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