Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами 30.05.2024, 8:22

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Стали известны первые последствия ударов.

Российские военные в ночь на 30 мая атаковали Харьков и Харьковскую область баллистическими ракетами. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, всего по городу и региону ВС РФ нанесли 8 ракетных ударов из Белгородской области.

«Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала», — написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне ударили по критической инфраструктуре.

«На месте прилета пожар, перебитый газогон, пострадали и окрестные дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход – узнаем подробнее. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — написал мэр.

Позже Синегубов сообщил, что два человека получили осколочные ранения, а у одного зафиксирована острая реакция на стресс. Он подтвердил, что были повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.

Уже в 04:52 ночи Терехов сообщил, что число пострадавших выросло до 4 человек.