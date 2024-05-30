У белоруски в огороде выросла гигантская клубника 3 30.05.2024, 8:46

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Каждая ягода весит более 100 грамм.

В огороде жительницы агрогородка Дворец Лунинецкого района Надежды Давыдчик выросла гигантская клубника. Фотографии необычного урожая женщина прислала в местную районную газету «Лунінецкія навіны».

Не весь дачный «улов» сельчанки оказался рекордным, а лишь три ягоды. Каждая из них весит более 100 грамм. Их общий вес составил 320 грамм, пишут «Лунінецкія навіны».

Напомним, клубничный сезон в Беларуси в самом разгаре. На главном ягодном рынке страны — в агрогородке Дворец — цены в последние дни колеблются, писало «Медиа-Полесье». Если в воскресенье вечером за крупные ягоды скупщики давали не более 4 рублей за килограмм, то уже в понедельник утром цена взлетела ровно в два раза.