Подача на национальную визу Польши подорожает для белорусов до 135 евро 30.05.2024, 8:59

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С 1 июня.

C 1 июня сумма оплаты за прием и рассмотрение заявления на получение национальной визы Польши (тип D) составит 135 евро. Об этом сообщается на сайте VFS Global.

Консульский отдел посольства Республики Польша в Минске сообщает, что сумма оплаты за прием и рассмотрение заявления на получение национальной визы (тип D), а также за прием и рассмотрение заявления о пересмотре заявления на получение национальной визы будет изменена. Это обновление вступает в силу с 1 июня этого года, и плата составит 135 евро (в настоящее время стоимость составляет 80 евро).

«Размер сбора для граждан Беларуси, оформляющих национальную визу на территории Республики Беларусь, остается на прежнем уровне (35 евро). Меняется только плата за повторное рассмотрение заявления на национальную визу — 135 евро», — говорится в сообщении.

Стоимость подачи и рассмотрения визы типа С останется прежней — 35 евро.