Большая ошибка Путина Петр Олещук

30.05.2024, 9:08

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В Кремле переносят аналогии собственного опыта на Украину.

Дискутировать с Путиным на юридические темы бесполезно. Тем более бесполезное дело — вести дискуссию относительно норм Конституции Украины с крупнейшим в мире ее нарушителем. Ведь очень странно, когда ты какие-то статьи читаешь, но упорно не замечаешь статью 133 «В состав Украины входят: Автономная Республика Крым…, Донецкая…, Запорожская…, Луганская…, Херсонская… области… и Севастополь».

Здесь читаем — здесь не читаем? Собственно, достаточно выполнить Конституцию Украины, и война завершится. А там и выборы можно будет провести.

Но, повторюсь — это все не о праве. Зеленский, по мнению Путина, «стал нелегитимным»? То есть до того был легитимным? И он отправлял захватывать Киев и «валить» полностью легитимную украинскую власть, осознавая ее легитимность?

А как же тезис, что «после 2014 года в Украине был переворот и власть нелегитимна», который он радостно скармливал своим сторонникам? И именно из-за «нелегитимности» он начал в 2014 году войну. А теперь оказывается, что власть в Украине была легитимная?

Поэтому не надо погружаться в эти помои. Главное здесь другое. Я долго думал, чего это Путин так откровенно сам лично начал озвучивать тезисы о «нелегитимности»? Это же худший способ распространить эти мысли в Украине, где они теперь прочно будут ассоциироваться с российскими агрессорами и их вождем.

А потом понял. Он обращается не к народу. Для него никаких народов не существует. Есть плебс, чернь, которая не играет никакой роли. Потому что у него самого в государстве только плебс и чернь, и он не может представить, что где-то не так.

Он обращается к украинской «элите», и, в частности, ее парламентской части. Устраивайте переворот, захватывайте власть, и мы с вами «договоримся» — я вас щедро отблагодарю. И уже потом можно будет «загнать народ в стойло», ибо бункерный свято верит в такую возможность.

Вообще, российский руководитель давно и прочно зациклен на украинском «майдане» (как он сам его понимает), и очень сильно хочет устроить «майдан наоборот», и таким образом «отыграть это назад», хотя исходит он из абсолютно неверного понимания природы Майдана как такового.

Для кремлевского вождя Майдан — это сугубо заговор и мятеж элит, подстрекаемых «коллективным Западом». Соответственно, «майдан наоборот» — это такой же заговор, но в его собственных интересах.

Поэтому он и говорит о «нелегитимности» и «новой украинской власти» лично. Он хочет послать сигнал тем украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, что он сам лично стоит за этим процессом, и может гарантировать всестороннюю благодарность.

Собственно, Руслан Стефанчук уже ответил, но, думаю, в окружении Путина рассчитывают на других украинских парламентариев. На кого? А давайте понаблюдаем, как они себя будут вести. От некоторых я жду весьма интересных заявлений.

А россияне до сих пор украинцев не поняли. Начали записывать ИПСО на украинском, изменили тезисы, переделали пропаганду, диверсифицировали влияние… но до сих пор так ничего и не поняли. Так же переносят аналогии собственного внутрироссийского опыта на Украину. Это большая ошибка.

Петр Олещук, «Фейсбук»