Эксклюзив из 2000-х: обнаружен легендарный Dodge Viper без пробега 30.05.2024, 9:21

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Кабриолет находится в идеальном состоянии.

В США нашли кабриолет Dodge Viper 2003 года в новом состоянии. Знаменитый спорткар вообще не эксплуатировали — это капсула времени. Об автомобиле рассказали на сайте Bring a Trailer.

На одометре этого Dodge Viper SRT-10 высвечивается пробег всего 48 км. Сразу после приобретения автомобиль поставили в гараж, где он простоял до 2023 года, когда его выкупил нынешний владелец. Сохранилась оригинальная квитанция на машину, где указана цена в 83 795 долларов.

Dodge Viper выглядит идеально и кажется, что его только приобрели. Кузов, кожаный салон и силовой агрегат спорткара прекрасно сохранились. Теперь капсулу времени выставили на аукцион.

Dodge Viper SRT-10 относится ко второму поколению модели. Кабриолет оснащен огромным 8,3-литровым V10 на 500 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 306 км/ч.

Интересно, что сверхмощное авто не имеет системы стабилизации, ведь Dodge Viper позиционировали, как модель для умелых водителей. Зато этот кабриолет оснащен бесключевым доступом, кондиционером, CD-чейнджером и ксеноновыми фарами.