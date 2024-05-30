История с Толей «Шанелью», который 20 лет живет в подъезде бывшей жены, получила продолжение 4 30.05.2024, 9:29

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Городские власти решили «умыть руки».

История с минчанином Анатолием по прозвищу «Шанель», который на протяжении 20 лет жил в подъезде бывшей супруги в доме на проспекте Рокоссовского, продолжает набирать обороты. После того, как о мужчине написали журналисты, Анатолия «выселили» из подъезда, но жильцы и коммунальники уверены — что он вернется. Теперь же ситуацию прокомментировал глава Ленинского района Минска Роман Мельник, пишет «Минск-Новости».

«Осведомлен об этой ситуации и, безусловно, отношусь к ней отрицательно, — отметил Мельник. — Не могу обнародовать личные данные этого человека, но попытаюсь описать некоторые моменты из его жизни. Ранее он злоупотреблял спиртными напитками. Наверно, это стало причиной разлада в отношениях с супругой. Теперь мужчина ведет трезвый образ жизни, но в семье к нему по-прежнему относятся с неприязнью. Двое его сыновей сменили отцовскую фамилию на девичью матери».

По словам руководителя районной администрации, из семьи мужчина уходил по собственному решению. Своим новым местом проживания выбрал не совсем подъезд. Во-первых, это закрытое техническое помещение, ключ от которого ему, видимо, передал председатель ЖСПК. То есть он был не на виду у всех. Жители квартир в подъезде относились к нему терпимо.

Во-вторых, правоохранительные органы установили, что этот человек периодически бывает, ночует у сестры и у своего знакомого. Выглядит он нормально, опрятно: его нельзя назвать лицом без определенного места жительства согласно сложившемуся в обществе стереотипу.

— Действительно, он зарегистрирован в квартире в этом доме, в которой раньше проживал с семьей. В беседах с представителями различных служб, которые с ним встречались, предлагали помощь в сложившейся ситуации, он отвечал, что такой образ жизни его устраивает. Обращений по поводу восстановления утраченных прав, если такие факты имели место, он ни в какие инстанции не направлял. Если человек трезво оценивает обстоятельства, в которых он оказался, и не имеет к кому-либо претензий в связи с нарушением своих прав, значит существующее положение его устраивает. Но если он изменит свое мнение, районные службы готовы оказать помощь в рамках действующего законодательства, вплоть до судебного разбирательства, — резюмировал глава администрации района.

Напомним, об истории мужчины стало известно после публикации в СМИ. После развода с женой он ушел из квартиры, но не из дома — и поселился на техническом этаже. Огласка привела к тому, что коммунальники «приняли соответствующие меры: технические помещения над лоджиями очистили, доступ к ним ограничили, повесив замок, а в самом подъезде произвели уборку. Но жители, которые сочувствуют Анатолию, и коммунальники, которые настроены к нему не так благожелательно, уверены, что он вернется в родной подъезд.