Клевета кремлевских карликов 2 Дмитро Ярош

30.05.2024, 10:39

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Россияне хотят заложить «взрывчатку» под основы украинской государственности.

В этой сложной для государства ситуации, когда враг ежесекундно пытается провести полную ликвидацию Украины и уничтожить украинскую нацию, я провозглашаю однозначный тезис: Владимир Зеленский до окончания военного положения и следующих выборов президента является абсолютно легитимным президентом Украины – верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Также абсолютно легитимными и полномочными являются Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, другие органы власти. Любые инсинуации кремлевских карликов по поводу «нелегитимности власти в Украине» являются вражескими проявлениями, которые должны уничтожаться без всяких сомнений. Не дадим врагу заложить «взрывчатку» под основы нашей государственности. Эрэфия будет уничтожена! Вместе победим!

Слава Украине!

Дмитро Ярош, «Фейсбук»