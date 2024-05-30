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В Лиозно мужчина настучал на подругу, но его сразу же настигла карма

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  • 30.05.2024, 10:47
  • 4,232
В Лиозно мужчина настучал на подругу, но его сразу же настигла карма

Что произошло?

Мужчина приехал из Минска в Лиозно к подруге, а ее не оказалось дома. Расстроенный этим фактом столичный гость позвонил в милицию и призвал принять меры в отношении хозяйки — ведь она оставила детей одних. Силовики приехали по вызову, но забрали в отделение жалобщика. Как и за что его наказали, «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

История произошла 15 февраля этого года. Мужчина приехал из Минска в Лиозно в гости к знакомой, а той не оказалось дома.

«Подтвердил, что в отместку, что она ушла из дома, позвонил в милицию, чтобы приняли меры, так как она состоит на учете и оставила детей дома одних», — говорится в материалах дела (судя по всему, речь идет о профилактическом учете, на который ставят семьи, находящиеся в социально опасном положении. — Прим. ред.).

В милиции отреагировали и приехали на место вызова. В подъезде дома на улице Школьной они увидели пьяного мужчину, сидевшего с открытой бутылкой алкоголя — это и был жалобщик. Его забрали в отделение, поскольку «имел неопрятный внешний вид, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Освидетельствование показало 2,1 промилле.

Как оказалось, мужчина второй раз в течение года появился «в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».

Суд назначил ему 10 суток ареста.

Были ли последствия для его подруги, на которую она нажаловался в милицию, — неизвестно.

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