Американский политтехнолог: Байдена могут снять с электоральной гонки 2 30.05.2024, 10:51

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Джо Байден

Фото: Getty Images

У него слишком низкий рейтинг.

Американский политтехнолог, директор политтехнологической компании The Office of Jason Jay Smart, LLC Джейсон Смарт в своем Telegram-канале выразил мнение, что Демократическая партия США может снять с выборов действующего президента Джо Байдена:

— Во время моей встречи со стратегами Демократической партии мне подтвердили, что Байдена могут снять с электоральной гонки. На данный момент все соцопросы указывают на то, что Байден, скорее всего, сильно проиграет Дональду Трампу.

Его уровень одобрения – самый низкий за все время проведения данного рода оценок (то есть 80 лет). Именно поэтому Украине нужно немедленно начать сотрудничество с Республиканской партией и объяснять американцам, почему Украина является приоритетом. На данный момент американцы ничего подобного не слышат от Украины.

Никогда в истории США мы не помогали другой стране без усилий с ее стороны.