В Лиде вспыхнул резервуар с нефтепродуктами 2 30.05.2024, 10:52

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Фото: МЧС

На место отправили 12 пожарных расчетов.

Пожар резервуара нефтепродуктов произошел в Лиде утром в четверг. Спасателей вызвали на проспект Победы в 9:06.

Как сообщила пресс-служба МЧС, при проведении очистки резервуара и подготовке его к диагностике произошла вспышка и загорание паров бензина. На место были направлены 12 пожарных расчетов, однако пожарная команда объекта смогла самостоятельно справиться с возгоранием.

Работники МЧС, прибывшие на место, обеспечили охлаждение емкости, чтобы не допустить повторного возгорания.

«Огнем повреждено лакокрасочное покрытие на наружной стенке резервуара. Люди не пострадали. Причину случившегося предстоит установить специалистам», — рассказали в МЧС.

Фото: МЧС