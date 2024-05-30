Директоров 22 белорусских лесхозов лишили премии 4 30.05.2024, 11:02

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За то, что «поигрались».

В Минской области состоялось выездное заседание коллегии Минлесхоза, сообщает телеграм-канал ведомства.

Среди прочего обсудили качество продукции, которую выпускают лесхозы, и это стало поводом для того, чтобы министр лесного хозяйства Александр Кулик взъелся на подчиненных.

Оказалось, что часть лесхозов проигнорировали поручение о введении у себя отдельной должности инженера по качеству.

В этой связи Александр Кулик заявил:

«Было решение коллегии — ряд директоров решили «поиграться» и не выполнили его. Минимум на 3 месяца оставят всех, кто не выполнил постановление, без премий по промышленной деятельности».

Таких директоров, которые «поигрались», насчитали аж 22 человека. Кулик обещает на будущее и более крутые меры в зависимости от того, «как все-таки будет выполнено или не выполнено это поручение впоследствии».