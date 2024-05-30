Ученые достигли небывалых успехов в создании голограмм 30.05.2024, 11:19

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Изобретено новое устройство.

Исследователи изобрели устройство для создания самых реалистичных голограмм. Оно может поместиться в обычные очки и решить давнюю проблему голографических дисплеев, пишет New Voice.

Обычно голограммы создают с помощью проектировочных устройств, которые называются пространственными модуляторами света (SLM). Из-за имеющихся сейчас ограничений технологии, зритель должен располагаться внутри узкого угла обзора, чтобы увидеть созданную голограмму. Расширить угол, в пределах которого можно увидеть изображение, можно, но точность теряется. Это связано с тем, что текущая технология не имеет такого количества пикселей, чтобы поддерживать качественное изображение в более широком поле. Поэтому пока голограммы существуют либо маленькие и четкие, либо большие и диффузные.

Новая технология, созданная командой ученых, может привести к появлению более детальных голограмм независимо от того, в каком направлении смотрит зритель или как быстро он меняет направление, пишет Live Science. Кроме этого, аппаратура, необходимая для их создания, настолько мала и легка, что пользователям не нужны такие инструменты, как громоздкие VR-гарнитуры.

Ключевым нововведением, предложенным командой исследователей в статье в Nature Communications, было создание второго оптического элемента, который работает с SLM, фильтруя его выход для расширения поля зрения. При этом удалось достигать сохранения детализации и стабильности голограммы с гораздо меньшим снижением качества изображения.

Исследователи констатируют, что достижение компромисса между качеством изображения и полем зрения существенно приближает науку к решению проблемы с созданием реалистичных голограмм.